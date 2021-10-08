Влад Яма з дружиною зізналися, на яку мрію їм не вистачає грошей

Влад Яма з дружиною зізналися, на яку мрію їм не вистачає грошей

Також хореограф поділився, скільки коштів на місяць потрібно його сім’ї для комфортного життя.

Суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма з дружиною Ліліаною розсекретили, на яку мрію їм не вистачає грошей.

Так, хореограф та його кохана зізналися у програмі "29 запитань від Люкс ФМ", що хочуть мати власний будинок у Маямі. У пари є квартира у Києві та розкішний заміський будинок. Втім, подружжя мріє про оселю на березі океану, куди можна було б приїздити взимку.

"Ми думали будинок у Маямі купити. Для повного щастя біля каналу, щоб були два водні мотоцикли. Скромний можна придбати за 600-800 тисяч доларів", – поділилася пара.

Влад Яма з дружиною в Маямі / instagram.com/liliya_yama

Подружжя звело будинок для того, щоб там постійно жити, втім, сім’я приїздить туди лише на вихідні. Загалом, за комунальні послуги своїх осель Влад та Ліля платять 3-4 тисячі гривень влітку, а взимку – 6-7.

Також зірка зізнався, скільки грошей на місяць потрібно його сім’ї для комфортного життя.

"Хотілося б 10 тисяч доларів. А ще краще – 20. Щоб на все вистачало і не боятися за своє життя", – розповів Яма.

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