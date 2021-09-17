Влад Яма з сім'єю долучився до благодійного "кольорового забігу" в Києві

Влад Яма з сім'єю долучився до благодійного "кольорового забігу" в Києві

Вони пробігли п'ять кілометрів.

Відомий український хореограф Влад Яма показав, як з сім’єю взяв учать у благодійному кольоровому забігу The Color Run 2021, який нещодавно відбувся в Києві.

Влад Яма з сином / instagram.com/vladyama_official

"Сьогодні вперше всією сім‘єю пробігли The Сolor Run 2021. Неймовірна атмосфера, яскраві емоції, щасливі діти! Рекомендую", - поділився щасливий Влад.

Влад Яма з дружиною / instagram.com/vladyama_official

Участь у кольоровому марафоні також взяли ведучі 1+1: Олександра Лобода та Олександр Попов. А також зірки українського спорту та шоубізнесу: Анна Різатдінова, Станіслав Горуна, Тарас Тополя та інші.

The Сolor Run 2021 / пресслужба каналу "1+1"

Відкривали забіг діти, одразу після них готувались дорослі для дистанції 5 км. Учасників марафону посипали індійськими фарбами холі. Всі фінішували максимально яскравими – жовтими, синіми, зеленими, червоними. Після завершення забігу, учасники влаштували флешмоб: вони розділились на дві команди та зробили живий прапор України, підкинувши вгору жовті та сині фарби.

The Сolor Run 2021 / пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, головною темою заходу цьогоріч став девіз – "Make Magic". Всі кошти, які були виручені на забігу, організатори перерахували проєкту "Здійсни мрію". Їх планують витратити на організацію уроків мрій у школах при лікарнях, щоб навчити дітей візуалізовувати свої мрії та вірити у них.

The Сolor Run 2021 / пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма потрапив у досить таки неприємну ситуацію. Хореограф опинився під крапельницею після вечері у столичному ресторані.

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