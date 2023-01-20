Влад Яма заблокував Славу Дьоміна та його 12-річного сина в Instagram: ведучий відреагував

Схоже, між телеведучим Славою Дьоміним та хореографом Владом Ямою пробігла чорна кішка.

Несподівано для себе, шоумен дізнався, що танцюрист заблокував його у Instagram. Однак, що стало причиною такого вчинку, Дьомін не зрозумів.

"Для мене стало неочікуваним відкриттям, що я заблокований в Instagram у хореографа. Хоча ми спілкувалися востаннє, мабуть, влітку і нічого не віщувало біди. Я, чесно кажучи, так і не зрозумів, чого впав у немилість Владу, бо його дружина Лілія мене не заблокувала", - поділився Дьомін на своєму YouTube.

Телеведучий припустив, що причиною могло стати останнє інтерв'ю з Ямою, в якому він розповідав про свій тимчасовий переїзд до США під час війни. Щоб з'ясувати ситуацію Дьомін, за його словами, написав хореографу в особисті повідомлення у Telegram, але так досі не отримав відповіді.

"Я написав Ямі особисто, але відповіді не отримав. Владе, я так не розумію, чому ти мене заблокував. Але, насправді, образа велика, тому що заблокований не тільки я, а й мій 12-річний син, що мене ще більше здивувало. Я завжди за спілкування і вважаю, що в усіх конфліктах важливо поспілкуватися і з'ясувати усі питання, тому досі чекаю відповіді Влада", - сказав Дьомін.

Нагадаємо, також нещодавно у Славим Дьоміна стався конфлікт з шоуменом Русланом Ханумаком після його заяви про розлучення.

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