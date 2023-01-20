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Влад Яма заблокував Славу Дьоміна та його 12-річного сина в Instagram: ведучий відреагував

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Влад Яма заблокував Славу Дьоміна та його 12-річного сина в Instagram: ведучий відреагував

Шоумен досі не розуміє причину такого вчинку танцюриста.

Схоже, між телеведучим Славою Дьоміним та хореографом Владом Ямою пробігла чорна кішка.

Несподівано для себе, шоумен дізнався, що танцюрист заблокував його у Instagram. Однак, що стало причиною такого вчинку, Дьомін не зрозумів. 

"Для мене стало неочікуваним відкриттям, що я заблокований в Instagram у хореографа. Хоча ми спілкувалися востаннє, мабуть, влітку і нічого не віщувало біди. Я, чесно кажучи, так і не зрозумів, чого впав у немилість Владу, бо його дружина Лілія мене не заблокувала", - поділився Дьомін на своєму YouTube. 

Телеведучий припустив, що причиною могло стати останнє інтерв'ю з Ямою, в якому він розповідав про свій тимчасовий переїзд до США під час війни. Щоб з'ясувати ситуацію Дьомін, за його словами, написав хореографу в особисті повідомлення у Telegram, але так досі не отримав відповіді. 

"Я написав Ямі особисто, але відповіді не отримав. Владе, я так не розумію, чому ти мене заблокував. Але, насправді, образа велика, тому що заблокований не тільки я, а й мій 12-річний син, що мене ще більше здивувало. Я завжди за спілкування і вважаю, що в усіх конфліктах важливо поспілкуватися і з'ясувати усі питання, тому досі чекаю відповіді Влада", - сказав Дьомін.

Нагадаємо, також нещодавно у Славим Дьоміна стався конфлікт з шоуменом Русланом Ханумаком після його заяви про розлучення.

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Дата публікації
Перегляди
720
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