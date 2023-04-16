Влад Яма загруз у боргах в Україні і хотів стати депутатом від партії Медведчука – блогер

Хореограф Влад Яма, який з початком повномасштабної війни з дружиною і сином виїхав до США, виявляється, має чималий борг.

Принаймні так стверджує український блогер Богдан Беспалов. У програмі на своєму YouTube-каналі блогер приголомшив подробицями про життя танцівника. Так, Беспалов поділився, що Влад Яма має борг за будинок під Києвом, у селі Іванковичі:

"У Влада Ями багато боргів. За будинок неподалік від Іванковичей, за який не виплачує кошти, і в принципі, не планував, якби не сталася війна. А через війну доводиться розбиратися, включатися, щоб взагалі не втратити це житло", - сказав Беспалов.

Влад Яма відповів хейтерам / Фото: instagram.com/vladyama_official

Також, за словами блогера, Влад Яма усіма способами намагався потрапити у політику і навіть хотів стати депутатом від опозиційної партії, одним з засновників якої був скандальній Віктор Медведчук:

"І коли його морозили і відшивали по максимуму, він навіть намагався завести контакти з опозиційною платформою "За життя". Владу Ямі було не принципово, яку партію представляти, йому було важливо зайти як депутат будь якою ціною, адже його так сильно заділо, що багато діячів культури та мистецтв змогли стати депутатами, зайшли через партію "Зелених", а Влад Яма залишився за бортом", - сказав блогер.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

За словами Беспалова, Влад Яма свого наміру не полишив і після нашої перемоги планує повернутися до України і "спробувати зайти до Верховної Ради".

Нагадаємо, декілька тижнів тому Влада Яму розкритикували в Мережі після благодійної вечірки у Маямі з російською назвою.

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