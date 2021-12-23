Влад Яма залишає інфотейнмент-шоу "Твій День" на 1+1 і пояснив чому

Влад Яма залишає інфотейнмент-шоу "Твій День" на 1+1 і пояснив чому

У новому сезоні проєкту зміниться склад ведучих.

До наступного сезону інфотейнмент-шоу "Твій День" на телеканалі 1+1 увійде зі зміненим складом ведучих.

Завтра, 24 грудня, Влад Яма проведе свій останній ефір проєкту як ведучий та попрощається із командою. Своєю чергою, колеги Влада за ефіром, телеведучі Руслана Писанка, Ірина Ванникова, Тимур Мірошниченко, Володимир Рабчун та Стася Ровінська, влаштують яскраву "прощальну вечірку" просто у прямому ефірі.

Команда проєкту "Твій День" подякувала Владу Ямі за більше ніж пів року плідної роботи та його внесок у запуск масштабного телевізійного продукту.

Влад Яма / пресслужба каналу "1+1"

"Ми дуже вдячні Владу за продуктивну співпрацю, це було класно! Сім місяців тому, коли ми запускали шоу, він разом із усією командою прийняв сміливий виклик, і показав дуже достойний результат. Влад виправдав довіру телеглядачів та всіх, хто в нього повірив, попри те, що ніколи раніше не працював у такому жанрі. Я вважаю, що це його еволюція як професіонала, і впевнений, що ми ще обов'язково попрацюємо разом. Влад Яма назавжди залишиться частинкою команди "Твого Дня" - найяскравішої і найсміливішої історії 2021 року. І наші двері для Влада завжди залишаться відчиненими", - прокоментував продюсер інфотейнмент-шоу "Твій День" Єгор Гордєєв.

Влад Яма / пресслужба каналу "1+1"

Влад Яма прокоментував своє рішення залишити "Твій День":

"Я з радістю відгукнувся та підтримав колег на старті унікального проєкту на ТБ – "Твій День". Моя місія успішно завершується, адже ми зробили величезний прорив, отримали максимальний відгук та любов глядачів у першому сезоні 2021, і тепер я готовий передати естафету далі. Я хочу побажати проєкту нових вау-результатів. Дякую моїм колегам та команді, з якими ми провели разом стільки годин ефіру та продовжуємо товаришувати. У мене був дуже насичений рік, я поєднував – "Танці з зірками" та багатогодинні ефіри у будні. Час піти у відпустку, щоб обов'язково повернутися з новими силами до глядачів. Побачимося на 1+1".

Влад Яма / пресслужба каналу "1+1"

Хто приєднається до команди ведучих "Твого Дня", стане відомо незабаром, стежте за новинами 1+1.

Нагадаємо, інформаційно-розважальний проєкт "Твій День" виходить в ефір на 1+1 по будням об 11:15. Глядачі разом з ведучими та запрошеними гостями і експертами можуть прожити головні події дня, у легкому і невимушеному форматі дізнатись деталі, почути поради та обговорення у студії. Особливістю "Твого Дня" є те, що в прямому ефірі глядачі можуть безпосередньо комунікувати з проєктом: ставити запитання, пропонувати теми, брати участь в голосуваннях, вікторинах і опитуваннях та інше. Крім того, ведучі спілкуються з цікавими гостями та експертами, розбирають актуальні теми, діляться оригінальними лайфхаками, обмінюються корисними порадами з питань безпеки, здоров'я, фінансів тощо.

Не пропустіть останній ефір "Твого дня" з Владом Ямою у ролі ведучого 24 грудня об 11:15 на 1+1.

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