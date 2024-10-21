Влад Яма засвітився з Аліною Гросу у США й показав, де вони разом побували

Артисти приєдналися до українського заходу.
Хореограф Влад Яма показав свої будні у США.
Зокрема, артист став ведучим заходу в Коннектикуті, де було присутньо чимало українців. Разом гості зібралися у святковому залі за бенкетом і розважалися протягом дня. Серед розваг були фокуси, конкурси та майстер-класи, один з яких провів Яма й навчив елементам танцю. Зірковий ведучий активно спілкувався з публікою та насолоджувався атмосферою свята.
Крім того, українці слухали й співали різноманітні українські хіти. За діджей-пультом показалася дружина влада Ями Лілія.
А ось гостею вечора стала українська співачка Аліна Гросу, яка виконала декілька своїх треків наживо. Фрагментами з її виступу поділився Влад у фотоблогу й висловив свої емоції: "Красиво".
А вже після проведеної події хореограф похизувався затишком своєї оселі у Маямі. На зображенні видніється син Влада, який в очікуванні на вечерю переглядає фільм.
Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу неочікувано засвітилася на відео з чоловіком-росіянином і поцілувала його на камеру, підтвердивши їхні стосунки.
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