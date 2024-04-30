Влад Яма здивував неочікуваним фото в Криму та розлютив українців

Хореограф Влад Яма, який з початку повномасштабної війни з родиною виїхав до США, поділився архівною світлиною.

У своєму фотоблогу танцівник опублікував незвичне фото, де він позує в брюках і сорочці під водою в басейні. Як виявилося, ця світлина була зроблена 2012 року у Ялті. Таким чином Влад нагадав підписникам про Міжнародний день танцю.

"Дякую танцям і вчителям! Міжнародний день танцю. Ялта, 2012", - підписав кадр танцівник.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

У коментарях шанувальники розділилися на два табори. Одні взялися засуджувати Яму за перебування за кордоном, а інші все ж долучилися до привітань з його професійним святом. До слова, свою вподобайку залишила і дружина зірки Лілія.

Як життя? Мабуть, все класно, спокійно? Треба, щоб медійна людина, яка здобула собі ім'я та кар'єру завдяки Україні, працювала на перемогу України, а не сиділа в Маямі на пляжі

Який креативний кадр, вітаю

Вітаю Вас

Нагадаємо, раніше український ведучий Єгор Гордєєв висловився про хореографа Влада Яму, з яким вони тривалий час працювали у спільних телепроєктах. І зізнався, як пропонував допомогу його батькам в Україні.

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