Влад Яма зі сльозами на очах попрощався з Григорієм Чапкісом

Хореограф дуже тепло ставився до Григорія Миколайовича.

Сьогодні, 18 червня, в останню путь проводжають легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса.

Як передає журналіст ТСН.ua, до будівлі філармонії, де відбувається прощання, приїхав колега Григорія Миколайовича за проєктом "Танці з зірками" Влад Яма. Один з небагатьох з зірок українського шоу-бізу, хто приїхав попрощатися.

ТСН.ua

ТСН.ua

Не стримуючи сліз, він попрощався з колегою. Як розповів Яма, він не був по факту учнем Григорія Миколайовича, але все одно хотів би себе таким вважати.

"Я не брав у нього танцювальних уроків, але по життю мені хотілося б вважати себе його учнем. Щоразу, коли ми спілкувалися, я дивувався, як в нього палають очі на паркеті, поза паркетом. Я так не вмію, але хочу. Ми знайомі були близько 15 років. Це людина з великої літери, це маестро. Любив танець, любив життя", - поділився Влад Яма.

ТСН.ua

Він також залишив відгук про Григорія Чапкіса у книзі спогадів, яку розмістили неподалік від місця прощання з хореографом.

"Я подякував за всі ці теплі слова, які я від нього чув всі ці роки. Коли він оцінював мене, я іноді відчував, що його оцінка краща, ніж той танець, який ми показували. Це нам давало наснаги. Він казав, що наші з Наталкою танці, це справжній театр. Це, певно найвища похвала, яку я чув у своєму житті", - зазначив Яма.

ТСН.ua

Зауважимо, що провести в останню путь Григорія Чапкіса приїхали усі його рідні з різних куточків світу. Не стримуючи сліз з легендою попрощалися син Грег, донька Лілія, онучка Анна Сафрончик.

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