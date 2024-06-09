Влад Яма чесно зізнався, чим заробляє на життя в Америці після виїзду з України

Хореограф Влад Яма, який з початку повномасштабної війни з родиною виїхав до США, розповів про власну роботу.

Так, у фотоблогу танцівник неочікувано вийшов на зв'язок з підписниками й запропонував відповісти на найцікавіші запитання. Зокрема, на одне з таких Влад зізнався, що проживає у Маямі, США. Також поділився, що не призупиняв свою кар'єру й зараз викладає танці у декількох американських студіях, а також приватно у замовників.

"Маямі. Викладаю приватно у декількох студіях. А іноді і в приватних спортзалах вдома у клієнтів", - зізнався танцівник.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Зазначимо, Влад Яма вже декілька років поспіль живе в Америці. Втім, досі часто публікує архівні світлини з України й збирає чимало негативних коментарів. А нещодавно хореограф спантеличив юзерів своїм дописом, у якому він заінтригував своїм "поверненням". Тоді деякі припустили, що це може стосуватися переїзду назад до України. Втім, ймовірніше, мова йшла саме про фотоблог, бо нині Яма почав активно викладати сторіз і ділитися своїми буднями у США, спілкуючись з фанами.

Нагадаємо, нещодавно актор Дмитро Ступка, який також виїхав до США, зізнався, що йому приносить дохід і куди здебільшого він витрачає гроші.

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