Влад Яма зустрів свого кума Анатолія Анатоліча з сім'єю у Маямі

Влад Яма зустрів свого кума Анатолія Анатоліча з сім'єю у Маямі

Для зіркових родин це вже традиція.

Головний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма під час відпочинку в Маямі зустрівся зі своїм кумом, шоуменом Анатолієм Анатолічем.

Нещодавно сім'я телеведучого також прилетіла до США. Родини не змогли проігнорувати це та вже традиційно зустрілися біля музею Wynwood Walls. Відповідним фото хореограф поділився у своєму Instagram.

instagram.com/vladyama_official

"Є у нас традиція – у січні зустрічатися у Маямі. До речі, вперше по-справжньому поспілкувалися тут. Потім рік не могли зустрітися в Києві... І знову в Маямі. Загалом, погодьтеся, гарна звичка! Як і люди на цьому фото! Прекрасний день! Таких більше б", – поділився хореограф.

Читайте також: