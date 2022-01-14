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Влад Яма зустрів свого кума Анатолія Анатоліча з сім'єю у Маямі

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Влад Яма зустрів свого кума Анатолія Анатоліча з сім'єю у Маямі

instagram.com/vladyama_official

Для зіркових родин це вже традиція.

Головний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма під час відпочинку в Маямі зустрівся зі своїм кумом, шоуменом Анатолієм Анатолічем.

Нещодавно сім'я телеведучого також прилетіла до США. Родини не змогли проігнорувати це та вже традиційно зустрілися біля музею Wynwood Walls. Відповідним фото хореограф поділився у своєму Instagram.

© instagram.com/vladyama_official
instagram.com/vladyama_official

"Є у нас традиція – у січні зустрічатися у Маямі. До речі, вперше по-справжньому поспілкувалися тут. Потім рік не могли зустрітися в Києві... І знову в Маямі. Загалом, погодьтеся, гарна звичка! Як і люди на цьому фото! Прекрасний день! Таких більше б", – поділився хореограф.

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