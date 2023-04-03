Влада Яму розкритикували у Мережі після благодійної вечірки у Маямі з російською назвою

Український хореограф Влад Яма днями взяв участь в благодійному заході у США, де він зараз проживає з родиною.

Танцюрист завітав на вечірку у Маямі, на якій гості не лише гарно проводили час, а й збирали кошти для України. Кадрами з заходу Яма поділився в Instagram.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Фото: instagram.com/vladyama_official

Однак підписників танцюриста дещо збентежила назва заходу, яка була написана російською - "Все свои". Відповідний підпис Яма додав під фото, а також він зображений на самих фото вотермаркою.

"Все свои! В моменті веселий, але і корисний захід! Дякую всім, хто долучився! Музика, спілкування і… гроші для України", - підписав фото хореограф.

Фото: instagram.com/vladyama_official

У коментарях під дописом підписники розкритикували Яму за використання російської назви та знову пригадали його стрімкій від'їзд до США.

"Все свои" в расії, а у нас "всІ свОЇ"

Де? Де у тебе, Влад, свої зараз?

А як ви взагалі виїхали, якщо кордони закриті?

Ждуть поки хлопці відіб'ються, а потім приїдуть білі і пухнасті.

На деякі негативні коментарі Яма все ж відповів та зазначив, що на захід були запрошені й гості з Казахстану, тому і назвала була російською.

"У нас теж, але там не тільки українці були. Казахам теж українську вчити?", - написав Яма.

Також, аби уникнути критики в подальшому, танцюрист відредагував запис та написав українською "Всі свої".

Фото: instagram.com/vladyama_official

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