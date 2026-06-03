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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1219
Час на прочитання
2 хв

Внучка Софії Ротару у 25 років розпочала власну справу в США: реакція родини

Софія Євдокименко відкрила новий проєкт у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Софія Євдокименко

Софія Євдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Внучка української артистки Софії Ротару Софія Євдокименко запустила власний проєкт у США та розпочала новий етап кар’єри поза моделінгом.

Днями Софія Євдокименко відсвяткувала 25-річчя, а разом із цією датою поділилася важливою новиною. Онука легендарної артистки оголосила про старт авторського проєкту «Портрети». Його головна ідея — відверті бесіди з представниками творчих професій. У фокусі не лише їхні досягнення, а й особистий досвід, погляди та шлях до реалізації. Першими деталями Софія вже поділилася у своїх соцмережах, де показала уривок майбутнього інтерв’ю.

«25-річчя здалося мені ідеальним моментом, аби поділитися тим, що тихо формувалося за лаштунками. Представляю „Портрети“ — серію інтерв’ю, що досліджує життя, звичаї та світогляд митців за межами полотна. Через відверті розмови „Портрети“ розкривають пристрасті, дисципліну, інтереси та життєвий досвід, що формують сучасне творче життя. У проєкті беруть участь митці, що створюють сучасний культурний ландшафт», — розповіла Євдокименко.

Допис Софії Євдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Допис Софії Євдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Згодом модель пояснила, як народилася ідея нового формату. Виявилося, що поштовхом стало університетське завдання. Під час навчання Софія дедалі більше переконувалася, що найцінніші знання отримує саме з живих розмов. Зрештою це надихнуло її перетворити академічну ідею на повноцінний авторський проєкт.

«Портрети» — це спроба вийти за межі того, чим займається людина, і дослідити, хто вона є насправді. Я сподіваюся, що ці історії надихнуть на глибше розуміння культури та людей, які її формують», — підкреслила Софія.

Допис Софії Євдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Допис Софії Євдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Починання Євдокименко вже підтримали найближчі родичі. Її мама Світлана коротко написала під публікацією: «Браво», а брат Анатолій додав: «Мені це подобається». Така реакція стала першим публічним схваленням нового проєкту в родині.

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару вперше за тривалий час з’явилася в соцмережах та зробила щемке зізнання.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1219
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