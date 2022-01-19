Водохреще 2022: Хіменес-Браво вперше пірнув в ополонку, а Бабкіна попозувала голяка у снігу

Цього року небагато знаменитостей занурилися у крижану воду.

18-19 січня православні та греко-католицькі християни святкують Хрещення Господнє.

Його ще називають Водохрещем або Богоявленням. Цього дня за традицією пірнають у крижану воду. Українські зірки вже встигли скупалися в ополонці та привітати своїх прихильників зі святом.

Сергій Бабкін

Музикант Сергій Бабкін не зраджує своїй традиції та кожного року купається в ополонці.

Сергій Бабкін / instagram.com/babkin_official

"З Хрещенням, дорогі! Міцної віри, кришталево чистих думок, барвистості у всіх ваших проявах! Будьте здорові!" – побажав зірка.

Сніжана Бабкіна

Дружина Сергія Бабкіна – Сніжана – також святкує Водохреще. Акторка поділилася атмосферним фото, на якому оголена позувала у снігу.

Сніжана Бабкіна / instagram.com/snezhana_babkina

"З Хрещенням, любі! Чистого неба над головою, світлої радості, нескінченного щастя, здоров'я міцного вам та вашим сім'ям! Нехай ваш внутрішній дух буде бадьорим!" – зазначила директорка свого чоловіка.

Євгенія Власова

Зірка 90-х Євгенія Власова не лише привітала своїх фанів, а й поділилася мудрою думкою.

Євгенія Власова / instagram.com/eygeniavlasova

"Все просто… Коли тобі нема чого дати, ти зрозумієш, хто прийшов у твоє поле, щоб узяти щось твоє. Мова не лише про матеріальне. Забрати можна енергію, жіночий потенціал (а там енергії – океан). Коли людина зрозуміла, що ти так просто не віддаси, що ти бережеш свої ресурси, вона зникне, як дим. Значить, прийшов взяти, а не дати. Упевнена, що чим ти старший, тим важливіше розуміти, що приходити в життя одне одного важливо з розуміння, що я хочу дати. Увагу, турботу, тепло, радість, кохання тощо. Це стосується як чоловіків, так і жінок рівною мірою… З Хрещенням, друзі! Прекрасний час! Наповнюйтесь і наповнюйте світлом, радістю, любов'ю! Миру та добра, вам та вашим сім'ям!" – написала виконавиця

Ектор Хіменес-Браво

Шанує українські традиції і відомий колумбійський шеф-повар Ектор Хіменес-Браво. Тому зірка набрався сміливості та вперше пірнув у крижану воду. Знаменитість зазначив, що тепер зрозумів, чому українці – найбільш вольовий народ.

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч

"Вольовий, свободолюбний і "нескорений" — це одразу стає ясно після того, як виринаєш із крижаної води на Водохреще. Якщо чесно, це мій перший досвід пірнання – нарешті наважився це зробити! Бажання зрозуміти, чому ця традиція така важлива для українців, у чому її сенс і як на це можна погодитися, взяло гору. Фактично, ти пірнаєш у холодну воду, а за відчуттями - тисяча кинджалів пронизують тебе (дякую, Джек) і приходить очищення. Фізичне, духовне, ніби новий "ти" виходить із води, а старі думки, бажання та образи залишаються там, у полоні холоду та льоду. Це було так шокуюче і так швидко, що я просто заплутався у власних руках. Невимовний досвід! Адреналін не пояснити словами. Настільки хвилює тіло і розум! Висновок один – хочу ще", – заявив Ектор.

Катерина Осадча

Подружжя телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов вже повернулися з Таїланду та святкують Водохреще в Україні.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

"Христос хрещаєтся! Зі святом Водохреща! Нехай хрещенська вода змиє всі негаразди. Любові і злагоди вашим родинам", – привітала ведуча "Світського життя".

Читайте також: