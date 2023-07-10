Вокаліст гурту Pentatonix Скотт Гоїнг зіграв розкішне весілля зі своїм партнером

До весілля пара перебувала у стосунках шість років.

Вокаліст американського гурту Pentatonix, співак Скотт Гоїнг уклав шлюб зі своїм партнером Марком Маніо.

Парочка перебувала у стосунках шість років та наважилася розпочати нову сторінку їхнього спільного життя. Весілля Скотт та Марк зіграли в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

"Я відчуваю, що весь наш життєвий досвід і вибір, злети і падіння привели нас один до одного, і це момент, коли люди, яких ми любимо найбільше, бачать, який величезний ми робимо крок вперед. Я зрозумів, що Марк – чоловік моєї мрії, і я щиро почуваються найщасливішою людиною на землі", - поділився Гоїнг, пише People.

Урочиста церемонія минула у світлих кольорах. Пара обмінялася весільними обітницями на березі моря поруч з аркою, що була прикрашена квітами. Скотт та Марк обрали для весілля білі смокінги.

До речі, банкетна зала була вже у темних відтінках. Щоправда, довкола теж було чимало квітів білого кольору.

Наразі ж подружжя готується до медового місяця, який закохані проведуть в Мексиці.

Нагадаємо, раніше український бізнесмен Андрій Хветкевич уклав шлюб зі своїм партнером. Подружжя після весілля переїхало до розкішної квартири у Г'юстоні. Батьками поки закохані не поспішають ставати. Раніше Хветкевич розповідав, що йому заважає стати батьком.

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