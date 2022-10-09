Вокалістка з Кіпру у ефірі "Голосу країни-12" поскаржилася на проросійські мітинги за кордоном

Шостий ефір "Голосу країни-12" не лише познайомив глядачів із новини учасниками, а й показав їхні історії війни.

Дехто із вокалістів приїхав підкорювати сцену вокального шоу з-за кордону, як це зробила 23-річна киянка Євгенія Тананаєва, яка вже певний час живе на Кіпрі.

Повномасштабна війна в Україні застала дівчину за кордоном, та навіть там Євгенія стала допомагати рідній країні. Але к розповіла учасниця, на Кіпрі їй довелося стикнутися із громадянам РФ, що активно підтримують вбивства українців.

"На Кіпрі проживає дуже велика кількість росіян і це найогидніший факт, бо більшість з них підтримує війну. Вже декілька разів вони тут виходили на мітинги зі слоганами "Росія, спасі мір!" і "Росія, скажи правду!". Щоправда, виходять вони разом із поліцією. Тобто вони оцю брехню, оцю пропаганду розносять по всьому світу", - розповіла Євгенія.

У свою чергу, за словами учасниці, українці і там продовжують протистояти росіянам та теж проводять демонстрації на підтримку ЗСУ.

"Мета усіх українців за кордоном – донести правду, донести іноземцям, що Росія – країна-агресор і країна-терорист, яка вбиває людей просто за те, що вони українці. Люди мають розуміти, що Україна захищає зараз не лише свої кордони, а й захищає кордони абсолютно всіх європейських країн", - зауважила Євгенія.

До речі, під час свого виступу на "сліпих прослуховуваннях", що були відзняті ще до повномасштабної війни в Україні, дівчина виконала україномовну пісню "Мама" Ірини Швайдак. Своїм виконанням Євгенія приголомшила одразу трьох суддів. Після довгих роздумів своїм тренером у проєкті "Голос країни-12" 23-річна учасниця обрала Дорофєєву.

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