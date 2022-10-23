"Вокальні бої" на "Голосі країни-12" відтепер відбудуться за новими правилами

У восьмому ефірі вокального шоу учасники вперше заспівають у дуетах.
Цієї неділі розпочався новий етап у проєкті "Голос країни-12" - "вокальні бої". Протягом наступних ефірів учасники будуть співати у дуетах, а тренери виберуть найсильнішого вокаліста. Однак у цьому сезоні правила дещо змінилися.
Відтепер кожен наставник один раз на весь сезон має право врятувати учасника зі своєї ж команди, якщо його не "вкраде" інший тренер.
Артист чи артистка будуть перебувати у команді свого тренера доти, доки він не "вкраде" іншого вокаліста.
А от тренери команди "Другого шансу", Андрій Мацола та Олександра Заріцька, мають право взяти до себе в команду лише двох учасників, яких не виберуть інші тренери.
Також нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Кожен охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або надіславши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.
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