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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
9597
Час на прочитання
2 хв

Волканов прокоментував чутки про своє одруження і розповів про поповнення в родині

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua співак зізнався, чи є кліп "Я одружуся, мамо" натяком на зміни в його особистому житті.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Дмитро Волканов

Дмитро Волканов

Популярний співак Дмитро Волканов розповів про особисте життя, і як святкуватиме 24-річчя.

Молодий виконавець Дмитро Волканов продовжує свій тур українськими містами, а його останній кліп на пісню "Я одружуся, мамо" вже три тижні не залишає рейтингу ТОП-50 найпопулярніших музичних відео YouTube. На наше запитання, чи є цей кліп прямим натяком на те, що сам Волканов планує скоро офіційно оформити свої стосунки з коханою Наталею, з якою вже разом більше трьох років, артист відповів за лаштунками концерту YouTube-шоу "Музрум".

"Навіть якщо я надумаю одружуватись, це абсолютно не привід для хвилювання. Я ж не хвилююсь, коли мої прихильниці заміж виходять. І вони хай не хвилюються, коли я буду одружуватись. Хоча це жодним чином і не натяк. Просто реально в моєму житті у багатьох друзів-однолітків завжди виникає питання в родинах, коли ми будемо уже гуляти на твоєму весіллі. Це питання номер один. Тож мені просто захотілося висловитися на цю тему. А ще, я дуже хотів зняти мою маму у цьому кліпі", – розповів ТСН.ua Дмитро.

До слова, нещодавно Волканов поділився в Мережі приємною новиною. У його родині сталося поповнення – він разом з коханою завели песика породи померанський шпіц. Дівчинку назвали Монікою. У відео співак називає тваринку "татовою доцею" і щиро демонструє свої почуття до неї.

Дмитро Волканов разом з коханою Наталею і "доцею" Монікою

Дмитро Волканов разом з коханою Наталею і "доцею" Монікою

Також ми не могли не запитати співака, як він планує відсвяткувати своє 24-річчя. Нагадаємо, свій день народження Дмитро Волканов відзначатиме 6 липня. 

"З минулого року у мене склалася традиція – святкувати день народження на сцені в Одесі. І, дай Боже, так буде завжди. Єдине виключення я зможу зробити, напевно, коли звільнять мій рідний Бердянськ. Тоді я відсвяткую свій день народження на березі моря там. А поки я планую у цей день виступити на сцені легендарного одеського театру, а вже після – зняти будиночок з друзями і пару днів там відпочити. До речі, минулого року я о 5 ранку забіг в море з пляшкою шампанського. Цього року хочу це повторити", – розповів ТСН.ua артист.

Дата публікації
Кількість переглядів
9597
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