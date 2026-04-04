Волканов вперше прокоментував, як його з командою зупинили працівники ТЦК: "Були перевірки"

Артист зізнався, що подібні ситуації трапляються з його командою регулярно.

Дмитро Волканов

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Український співак Дмитро Волканов вперше прокоментував інцидент у Хмельницькому, де його команду нещодавно зупинили представники ТЦК.

За словами виконавця, такі перевірки для них — не поодинокий випадок. На проєкті «Наодинці з Гламуром» артист розповів, що через активну гастрольну діяльність і благодійні концерти його колектив часто перевіряють у різних регіонах України. При цьому всі документи в учасників команди — в повному порядку.

«У нас були шалені перевірки, ніби ми якісь злочинці. Майже в кожній області. Й інколи співробітники ТЦК спілкуються з артистами так, що мені здається, що я порушую закон. При тому, що я кажу: „Перепрошую, панове, мені 24 роки“. Моя команда абсолютно підготована, має всі документи. Все легально. Ніхто ж не буде зайвий раз їхати ризикувати», — розповів артист у розмові з Анною Севастяновою.

Дмитро Волканов

Дмитро Волканов

Водночас співак наголосив, що в подібних ситуаціях намагається зберігати спокій і не вступати в конфлікти. За його словами, вони завжди ввічливо пояснюють мету поїздок і відкрито спілкуються з представниками ТЦК.

«Я не конфліктна людина. Ми завжди вітаємося і говоримо, що даємо благодійний концерт. Вони хотіли й намагалися (мобілізувати на місці — прим. ред.), але не змогли, бо у всіх все добре з документами», — додав Дмитро.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ВОЛКАНОВА ЗАБРАЛИ В ТЦК? ЧИ підозрює ТОПОЛЯ КОЛИШНЬОГО У ЗЛИВІ відео? Зіркові РОЗБІРКИ

