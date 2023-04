Володар трьох "Греммі" Бред Пейслі заспівав "Червону руту" у центрі Києва

Відомий кантрі-виконавець Бред Пейслі, який від початку повномасштабної війни підтримав Україну, приїхав до Києва.

Володар трьох нагород "Греммі" пройшовся вулицями української столиці та спустився у метро, яке під час повітряних тривог стало прихистком для багатьох киян.

"Я знаходжусь на станції метро в Києві, де тисячі людей переховуються під час повітряної тривоги. Понад рік тому росія завдала нищівного удару по цьому народові. Я роблю все, що в моїх силах, аби допомогти, і закликаю вас робити те саме", - сказав Пейслі.

Бред Пейслі

Музикант на власні очі побачив знищену російську техніку, яка стоїть просто неба у Києві, та заспівав на її тлі свій хіт The Same Here. Навіть дощ у столиці не став артисту на заваді.

Опубліковано Alex Mochanov Середа, 12 квітня 2023 р.

Також Пейслі зробив особливий подарунок для українців і виконав справжній хіт Володимира Івасюка "Червона рута".

Опубліковано Alex Mochanov Середа, 12 квітня 2023 р.

Нагадаємо, що у січні 2023 року Бред Пейслі став амбасадором платформи UNITED24. Він долучився до напрямку "Відбудова України".

Читайте також: