Володарка семи "Греммі" Моріссетт вперше розповіла, як її 15-річну зґвалтували

Артистка довгий час не усвідомлювала того, що з нею сталося.

Всесвітньо відома канадська акторка та співачка Аланіс Моріссетт поділилася моторошними раніше невідомими подробицями зі свого минулого.

Володарка семи "Греммі" зізналася, що в юності вона декілька разів стала жертвою зґвалтування. Так, у документальному фільмі Jagged Аланіс розповіла, що ще в 90-х займалася сексом з кількома дорослими чоловіками. Тоді їй було лише 15 років, а ґвалтівники знали її вік, пише Washington Post.

Однак, довгий час Моріссетт не усвідомлювала, що стала жертвою насилля. Їй знадобилися роки терапії, щоб зрозуміти це.

"Я витратила роки на терапію, щоб просто визнати факт насилля. Я завжди стверджувала, що дала згоду, але мені нагадували: "Тобі було 15, в 15 ще не настає вік згоди". А зараз я вважаю інакше: вони були педофілами. Відповідно до закону, це було зґвалтування", - зізналася артистка.

Аланіс не стала називати імен чоловіків, які її зґвалтували. Хоча й зазначила, що тоді зверталася за допомогою.

"Я розповіла про це кільком людям, але мене не почули", - поділилася Моріссетт.

Зазначимо, Аланіс Моріссетт канадська співачка, композиторка, акторка та продюсерка, котра стала всесвітньо відомою 1995 року, записавши один з найкраще продаваних альбомів за весь час Jagged Little Pill. На рахунку Моріссетт сім нагород "Греммі".

Нагадаємо, нещодавно 75-річного актора Володимира Талашка студентки університету імені Карпенка-Карого звинуватили в сексуальних домаганнях. За словами дівчат, зірка кіно запрошував їх до себе додому, пропонував випити, а потім "фотографував голими, заводив у спальню і схиляв до інтиму". Одна з його жертв розповіла, що не збирається йти з заявою до суду.

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