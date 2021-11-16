Володимир Бебешко вперше розповів, як чотири роки провів у в'язниці

Продюсер й одружився у в'язниці.

Відомий український саундпродюсер Володимир Бебешко пригадав свої молоді роки та зізнався, що у 80-х відбув у в'язниці п'ять років.

Тоді він працював в ансамблі музиканта Юрія Варума, батька Анжеліки Варум. Тоді ж, у 80-х, Бебешко познайомився з майбутньою дружиною Вікою Врадій. І саме Варум став свідком на його весіллі, яке відбулося у в'язниці, йдеться у програмі "ЖВЛ".

"Я попався з джинсами. Вони порахували, що то якась мафія і довелося мені відбувати покарання. П'ять років строгого режиму, посиленого режиму – це є дуже жостко", - зізнався Бебешко.

Щоправда, посилений режим для Бебешка почався з весілля - скромного розпису з Вікою Врадій під контролем конвоїрів. Перші роки молоде подружжя обмежувалося побаченням суворого режиму.

У в'язниці в Нижньому Новгороді Володимир часу дарма не гаяв, творив з ранку до ночі. За зразкову поведінку вийшов вже за чотири роки і одразу створив дебютний альбом для Братів Гадюкіних та хіти для дружини, яка взяла псевдонім Сестричка Віка. Перший фестиваль "Червона Рута" 1989-го став тріумфом для пари - Віка тоді забрала гран-прі.

На сцені артисти нової, вільної українськомовної музики були зірками, поза - неблагонадійними радянськими громадянами.

"Міліція ганяла всіх, била дубинками, щоб зірвати то все. Я не думав, шо я творю історію, але я знав, що "Червона Рута" ввійде в історію. Завдяки "Червоній Руті" все і почалося в Україні", - поділився Бебешко.

На піку кар'єри 1993-го за бажанням Сестрички Віки пара емігрує до Америки. Це стало початком кінця тандему в житті і на сцені.

"В Америку я не дуже охоче їхав. Прожив там пів року. Ми розійшлися на принциповому питанні, хто де хоче жити. Вона лишилася там, а я приїхав сюди", - поділився продюсер.

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