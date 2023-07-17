Володимир Дантес емоційно відреагував на обстріл рідного Харкова: "Дуже боляче"

Співак у цей момент давав концерт, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

Співак Володимир Дантес дуже болюче реагує на ворожі обстріли його рідного Харкова.

Так, 16 липня місто знову опинилося під вогнем російських загарбників. У цей час Дантес перебував на сцені, де виступав на благодійному заході. Своїми емоціями від поганих новин з Харкова співак поділився в Instagram-stories.

"Був концерт у Дніпрі. Ми розважали людей, збирали гроші для ЗСУ. А паралельно весь день розстрілюють жорстко мій Харків. Це дуже боляче.. Настрій відсутній... Харків", - написав Володимир.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Аби подолати стрес та хоча б на деякий час відволіктися від поганих новин, співак вирішив присвятити час тренуванням. за словами Дантеса, вони допомагають йому у такі непрості періоди.

"Час реанімувати себе. Спорт дає трохи часу збити нерви", - поділився артист.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Зазначимо, що 16 липня росіяни декілька разів вдарили ракетами С-300. Внаслідок ударів один чоловік загинув, а ще двоє людей були поранені.

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