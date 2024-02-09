Володимир Дантес і Даша Кацуріна повідомили про поповнення у родині

Шоумен Володимир Дантес і бізнесвумен Даша Кацуріна повідомили про те, що їхня родина стає більшою.

Так, зіркова пара вирішила взяти додому чотирилапого друга. Відтепер разом з Дантесом, Кацуріною та її дітьми мешкатиме собака породи лабрадудль. Про це у себе на сторінці в Instagram повідомила одна компанія, яка розводить лабрадудлів. Також компнаія розмістила у сторіз фото усміхнених Дантеса і Кацуріної, які зображені вже у машині разом з цуценям:

“Ще один наш чарівний випускник Василь поїхав до своєї нової, люблячої родини Даші Кацуріної та Володимира Дантеса. Бажаємо, щоб ваше життя разом було сповнене найпозитивнішими емоціями”, - йдеться в описі під фото.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/labradoodles_ua

Цікаво, що самі нові власники лабрадора Василя поки мовчать про поповнення у родині. Можливо, готують дітям Кацуріної сюрприз.

Як ми писали раніше, наприкінці минулого року Даша Кацуріна та Володимир Дантес переїхали до заміського будинку, де мешкають з дітьми Даші від попереднього шлюбу з Мішею Кацуріним. Тож тепер, після будинку, пара вирішила обзавестися й домашнім улюбленцем.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю чеському Vogue Даша Кацуріна вперше прокоментувала розлучення з Мішею Кацуріним і як це пережила.

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