Володимир Дантес і Даша Кацуріна злилися у ніжному поцілунку на підлозі у спальні

Співак і стендапер Володимир Дантес і рестораторка Даша Кацуріна дедалі частіше стали показувати шанувальникам своє особисте життя.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна, на відміну від своїх експоловинок Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна, які одразу розсекретили роман, тривалий час інтригували фанів.

Аж от днями вперше публічно зізналися одне одному в коханні. А тепер Вова і Даша ледь не щодня показують шанувальникам ніжне ставлення одне до одного – як Дантес бавиться з дітьми Кацуріної, відверто каже, що сумуєза Дашею та кохає.

Тепер у Мережі з'явилося романтичне чорно-біле відео. На ньому Вова і Даша зображені на підлозі у спальні і зливаються у ніжному поцілунку, при цьому тримаються за руки. А після поцілунку Даша ніжно кладе голову Вові на плече.

І якщо ексдружина Дантеса Надя Дорофєєва у цих публічних зізнаннях та поцілунках вбачає хайп, то шанувальники впевнені, це – справжнє кохання. "Думаю, що ця пара довше проіснує ніж Дорофєєва і Кацурін", "але Кацуріна йому більше підходить", "вони навіть мають більш гармонійний вигляд, чи що", пишуть юзери.

Проте були й ті, які досі не можуть отямитися від самої ситуації – як так сталося, що дві пари, які товаришували сім'ями, раптом помінялися партнерами: "Можуть знову дружити сім'ями", "наступне рокірування: Міша і Вова, Даша та Надя", "Міняю жінку", 10 сезон", "все нормально, коли надоїсть, назад поміняються".

Нагадаємо, що днями Даша Кацуріна вперше зізналася, як пережила болісний розрив з чоловіком Мішею Кацуріним, який пішов до Наді Дорофєєвої. Також рестораторка поділилася, як її врятував Володимир Дантес і зауважила, що їй дуже пощастило з ним.

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