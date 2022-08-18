Володимир Дантес налякав маму та ледь не змусив її матюкатися

Виконавець Володимир Дантес показав, якою витівкою налякав маму.

В Instagram-stories знаменитість поділився цікавим роликом. На відео мама Дантеса щось готує на кухні. А співак тим часом вирішив маму розіграти.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Артист непомітно підкрався та погукав її. Мама Володимира цього не очікувала і, звісно ж, від несподіванки злякалася. Марія Олексіївна вже ледь не почала матюкатися, але останньої миті передумала.

Мама Володимира Дантеса / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Натомість мама виконавця попросила сина перезняти відео, якщо він хоче його опублікувати у соцмережах. Та артисту, схоже, сподобалася перша версія, тож він вирішив залишити все так, як і є.

Нагадаємо, після розлучення з Надею Дорофєєвою Дантесу приписують роман з Дашею Кацуріною. Парочка не приховує, що активно проводить час разом. Ба більше, у їхніх соціальних мережах вони публікують доволі пікантні фото.

Зокрема, одного дня ексдружина Кацуріна розмістила фото, де була зображена у спідньому поки Дантес заплітає їй косички. Тоді вони разом приїхали до Ізраїлю. А ще Дантес розміщував світлини, які парочка зробила у фотоавтоматі. На них Вова і Даша дуркували, а на одній – цілувалися в губи. Тож, аби вгамувати цікавість фанів, тарологиня розповіла, чи між Дантесом і Кацуріною роман.

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