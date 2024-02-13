Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Володимир Дантес насмішив кумедним відео, як син Даші Кацуріної називає маму

Володимир Дантес насмішив кумедним відео, як син Даші Кацуріної називає маму

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Артист показав розмову з дворічним сином своєї коханої від першого шлюбу.

Український співак Володимир Дантес поділився з шанувальниками коротким роликом з обраницею, бізнесвумен Дашею Кацуріною, та її сином Іваном.

Знаменитість у своєму фотоблогу опублікував ролик, який зняв у їхньому будинку. Так, закохані постають на дивані під час перегляду телевізору. Разом з ними сидить молодший син Даші, дворічний Іван. Володимир показав, як хлопчик кумедно називає маму.

Спочатку співак запитав у Івана про своє ім'я. На це малюк відповідає правильно – "Вова". А ось відповіддю на таке ж запитання про маму хлопчик насмішив шанувальників артиста. Адже назвав її ім'я як "робота". Вочевидь, у такий спосіб Дантес зізнався, що його кохана багато часу проводить за розвитком власних бізнесів.

Володимир Дантес насмішив розмовою з сином Даші Кацуріної

Володимир Дантес насмішив розмовою з сином Даші Кацуріної

"Для всіх мам, які працюють!", - підписав кадри зірка.

Своєю чергою, підписники у коментарях під відео були зворушені розмовою Володимира з дворічним Іваном і зазначили, що Даша має неймовірну вроду.

  • Яка Даша гарна і така природна
  • Яка у Дантеса гарна сім'я!
  • Це так круто, що ви стали опорою для Даші та дітей. Це надзвичайно цінно
  • Милота просто зашкалює

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес і Даша Кацуріна розповіли про ще одного члена сім'ї, який житиме з ним.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація