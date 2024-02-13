Володимир Дантес насмішив кумедним відео, як син Даші Кацуріної називає маму

Артист показав розмову з дворічним сином своєї коханої від першого шлюбу.
Український співак Володимир Дантес поділився з шанувальниками коротким роликом з обраницею, бізнесвумен Дашею Кацуріною, та її сином Іваном.
Знаменитість у своєму фотоблогу опублікував ролик, який зняв у їхньому будинку. Так, закохані постають на дивані під час перегляду телевізору. Разом з ними сидить молодший син Даші, дворічний Іван. Володимир показав, як хлопчик кумедно називає маму.
Спочатку співак запитав у Івана про своє ім'я. На це малюк відповідає правильно – "Вова". А ось відповіддю на таке ж запитання про маму хлопчик насмішив шанувальників артиста. Адже назвав її ім'я як "робота". Вочевидь, у такий спосіб Дантес зізнався, що його кохана багато часу проводить за розвитком власних бізнесів.
"Для всіх мам, які працюють!", - підписав кадри зірка.
Своєю чергою, підписники у коментарях під відео були зворушені розмовою Володимира з дворічним Іваном і зазначили, що Даша має неймовірну вроду.
- Яка Даша гарна і така природна
- Яка у Дантеса гарна сім'я!
- Це так круто, що ви стали опорою для Даші та дітей. Це надзвичайно цінно
- Милота просто зашкалює
Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес і Даша Кацуріна розповіли про ще одного члена сім'ї, який житиме з ним.
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