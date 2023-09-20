Володимир Дантес насмішив "втомленим" селфі з дітьми Кацуріної та кумедним відео з молодими мамами

Український шоумен Володимир Дантес поділився з фанами фото, на якому зображений разом з дітьми своєї коханої, Даші Кацуріної.

На знімку співак зображений дещо втомленим, сидячи на дитячому велосипеді. У цей момент молодший син Кацуріної, дворічний Іван сидить у Володимира на руках, а 7-річна донька Саша поруч грається. Цим кадром Дантес супроводив відео з TikTok, які створили мами маленьких дітей під його трек "Я виховую дітей".

Володимир Дантес з дітьми Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

У відео показано, як маленькі діти розкидають речі по кімнаті, розмазують їжу, а одна з мамочок у кінці ролика показує сиве волосся на голові:

"Більше трьох тисяч тіктоків за три дні! Гімн всіх мам/виховательок/вчительок/всіх, хто хоч раз працював або сидів з дітьми", - підписав відео Дантес.

Володимир Дантес показався втомленим з дітьми Кацуріної і запостив кумедне відео від молодих мам

Своєю чергою, підписники сторінки Дантеса зазначили, що його композиція про виховання дітей дуже добре відображає відчуття мам у цей період:

Сиве волосся в кінці – топ

Пісня ще й об'єднує мам. Трошки легше, коли бачиш, що так у багатьох, бо Instagram підсовує лише картинки ідеального материнства, а у тебе каша в голові...і на голові, і на дивані

Пісня, слова якої надиктовані самим мамським життям

Крутий кліп на пісню б був, життєвий

Нагадаємо, місяць тому кохана Володимира Дантеса Даша Кацуріна показала, як шоумен весело проводить час з її дітьми. Так, Дантес може покупати молодшого Івана, а старшу Сашу навчити грати у боулінг.

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