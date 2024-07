Володимир Дантес неочікувано заспівав із Ющенком і насмішив його пародією на Елтона Джона: "Це так"

Український співак Володимир Дантес з гуртом "Badstreet boys", який славиться запуском благодійних зборів, записали оригінальний трек з експрезидентом України Віктором Ющенком.

Так, гурт, об'єднавшись з політиком, потішив фанів кавером під назвою "Це так" на пісню "Sorry seems to be the hardest word" Елтона Джона і гурту "Blue". Щоправда, рядки композиції були перероблені й закликають зробити донат для ЗСУ. Ба більше, Віктор Ющенко також знявся у гумористичному кліпі, де постає в ролі Елтона Джона, який сидить за білим фортепіано й час від часу промовляє "Це так". Також колишній лідер країни з'являється у комічних сценах гри в армрестлінг з одним з членів бойс-бенду, коміком Василем Байдаком, і грає в шахи зі Славою Кедром.

Втім, ролик має не лише розважальний характер, але й націлений назбирати 7 млн грн на дрони для 3 ОШБ і ГУР та бус для ССО, щоб "знищити країну-гній". Окрім того, колектив "Badstreet boys" пообіцяв розіграти банку особливого меду з пасіки Віктора Андрійовича серед тих, хто надішле донат від 100 грн.

"Це так. Badstreet boys i Віктор Андрійович Ющенко (ми самі в шоці) починають липневий збір на 7 мільйонів. Усі донати перетворяться в різні дрони для 3 ОШБ і ГУР та бус для ССО. Серед тих, хто задонатить від 100 грн ми розіграємо мед від Віктора Андрійовича. Той мед солодший за цей трек, хоча, здається, це неможливо", - написали "Badstreet boys" на сторінці в Instagram.

