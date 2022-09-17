Володимир Дантес ніжно поцілував Дашу Кацуріну на прогулянці по ірландському узбережжю

Співак Володимир Дантес вирушив у благодійний тур до Ірландії зі своєю дівчиною.

Виконавець Володимир Дантес та рестораторка Даша Кацуріна відтепер не соромлячись демонструють свої почуття. Днями співак вирушив у благодійний тур разом із іншими українськими артистами та взяв із собою нову дівчину.

Один із концертів був запланований у старовинному замку Хоут на ірландському узбережжі. Між репетиціями пара мала змогу насолодитися місцевими краєвидами.

Під час прогулянки закохані зробили милу світлину, на якій Дантес ніжно поцілував Кацуріну. Романтичним фото Даша поділилася з прихильниками на своїй сторінці в Instagram.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Привіз на благодійний концерт! У мами відпустка три дні", - підписала світлину Кацуріна.

До речі нещодавно, колишня дружина Володимира Дантеса Надя Дорофєєва поділилася зворушливими кадрами, на яких показала, як проводить час із сином свого бойфренда Міши Кацуріна.

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