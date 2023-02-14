Володимир Дантес ніжно подякував Даші Кацуріній у День закоханих

Український співак та ведучий Володимир Дантес у День закоханих звернувся до бізнесвумен Даші Кацуріної.

На своїй сторінці в Instagram виконавець поділився чорнобілою світлиною своєї нової дівчини. На фото Даша позувала разом з донькою Олександрою.

"Дякую тобі", - коротко написав Дантес та додав до підпису чорне сердечко.

Даша Кацуріна з донькою / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Кацуріна зізналася у коментарях, що не очікувала такого вчинку від Володимира та написала, що він розчулив її. Однак на своїй сторінці в Instagram бізнесвумен обійшлася без дописів.

"Володя, розчулив мене, так несподівано. Ти все знаєш", - написала під публікацією співака Даша.

Зазначимо, що ексдружина Володимира Дантеса Надя Дорофєєва теж отримала зворушливе послання від свого бойфренда Міши Кацуріна. Ресторатор показав поцілунки зі співачкою на камеру.

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