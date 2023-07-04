Володимир Дантес після чуток про розрив з Дашею Кацуріною показався з її сином

Український шоумен Володимир Дантес відреагував на чутки про розрив із бізнесвумен Дашею Кацуріною.

Співак поквапився заспокоїти прихильників, які забили на сполох, бо Даша публічно не привітала його з днем народження. У своєму Instagram Володимир показав, як за допомогою відеозв'язку спілкується з однорічним сином Кацуріної – Іваном.

"Кол з кльовим тіпом", - підписав знімок шоумен.

Володимир Дантес та син Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Таким чином виконавець, ймовірно, натякнув, що в їхніх стосунках все так, як і було раніше. Щоправда, останнім часом Володимир не публікує спільний контент із Дашею та не показує її у своєму фотоблогу. Утім, раніше Дантес ділився, що не планує більше активно демонструвати публіці особисте життя.

Нагадаємо, чутки про розрив Володимира та Даші почали ширитися після дня народження співака. Їхні шанувальники звернули увагу, що Кацуріна у фотоблогу не привітала Дантеса з 35-річчям. Також увагу юзерів привернув допис бізнесвумен у Telegram-каналі. Даша показала брелок у вигляді червоного серця та написала: "Поки сама собі не зробиш приємне – ніхто не зробить".

Даша Кацуріна зробила собі подарунок / Фото: t.me/dashakatsurinaa

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