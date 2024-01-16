Володимир Дантес показав кумедні кадри, як з Кацуріною до лазні на Полтавщині сходив

Шоумен Володимир Дантес показав, як він зі своєю дівчиною, бізнесвумен Дашею Кацуріною відвідали лазню під час відпочинку на Полтавщині.

У своєму фотоблогу співак опублікував кадри, як його кохана вибігає з лазні просто на вулицю і снігом натирає обличчя. У цей момент шоумен сміючись запитує, чому вона не обтирає снігом все тіло. На що Даша відповідає, що не хоче.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Також знаменитість розповів, як минув їхній відпочинок з дітьми.

"Ми були в Старому Хуторі. Думав, що буде важко знайти розваги в будинках, яким по сто років. Але було дуже весело. Наче сам опинився в своєму дитинстві, коли дуже морозно, хрумтить сніг, катаєшся з гірки і нічого не треба. Хоча, буду відвертим, крім корисного – робити рибок-свистунців з глини в артілі в Опішні й ляльку мотанку, були вечори "нудоти від мультиків". Дозволено було дивитись разом з нами скільки завгодно", - поділився враженнями Дантес.

Діти Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Володимир також розповів, що вони з Дашею і дітьми дуже багато гуляли й грілися на печі. Окрім того, пара смакувала різними традиційними смаколиками. Зокрема, спробували прадавній алкогольний напій на основі сушених фруктів – варенуху.

"Потім всі вирубились. Бо жар від печі і прогулянки роблять свою справу. На нас із Дашею мала тиск ще 40-ка градусна варенуха. Зірки на відстані руки, лазня, аромат морозу, страви за "Енеїдою", занурення у коріння – топ вихідні", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно кохана Володимира Дантеса Даша також ділилася своїми враженнями від їхньої поїздки на Полтавщину з дітьми від її ексшлюбу й опублікувала атмосферні фото.

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