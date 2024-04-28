Володимир Дантес показав солодкі поцілунки з Дашею Кацуріною та привітав її з важливим святом

Український співак та ведучий Володимир Дантес повідомив про важливе свято в його родині. Сьогодні, 28 квітня, у коханої артиста – бізнесвумен Даші Кацуріної – день народження.

Так, обраниці шоумена виповнюється 29 років. Тож, Володимир Дантес у своєму Instagram ніжно привітав кохану з днем народження. Музикант адресував обраниці теплі слова з побажаннями, а також наголосив, у чому вона особлива. Окрім того, Володимир Дантес ніжно зізнався Даші Кацуріній у коханні.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

"Ти дуже гарна. Ти маєш неповторний смак. Ти вмієш приймати складні рішення. Ти вмієш дружити. Ти іноді почуваєшся не впевненою, але це робить тебе найрішучішою. Ти неймовірна мама. Ти повертаєшся до своєї країни, коли навколо всі не радять цього робити. Ти відкриваєш нові бізнеси в Україні, бо ти реально віриш у свій дім. Ти справжня дівчина, яка несе потужну girls power. Ти - моє кохання. З днем народження!" – адресував коханій співак.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес також опублікував рідкісні фото з Дашею Кацуріною. Зокрема, виконавець показав їхні солодкі поцілунки та обійми.

Даша вже відреагувала на привітання від коханого. Бізнесвумен зізналась, що Володимир Дантес неабияк розчулив її своїми словами: "Вова! Ну що ти робиш!".

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, нещодавно у родині співака Арсена Мірзояна було свято. Дружина виконавця – співачка Тоня Матвієнко – святкувала день народження. Музикант ніжно привітав кохану з 43-річчям і показав їхні милі фото з донькою.

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