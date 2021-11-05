Володимир Дантес показав свою маму, на яку схожий як дві краплі

Жінка запросила усіх охочих на концерт сина.

Український співак та ведучий Володимир Дантес показав свою маму.

На сторінці в Instagram артист розмісив відео, на якому його мама Марія Олексіївна запросила усіх охочих відвідати концерт сина. Своєю чергою, Дантес зізнався, що не просив маму записувати це відео, тому йому вдвічі приємніше його побачити.

Виступ Володимира має відбутися 2 грудня.

"Квитків залишилося дуже мало, тому що це, бачите, дуже популярний захід (це так на квитковому сайті пишуть). Якщо Київ не вийде з червоної зони, концерт відбудеться з усіма карантинними заходами (я ось вакцинований! І вся команда вакцинована). Але я сподіваюся, ми вийдемо і опинимося знову в зеленій, ну тому що ви всі бубочки, котики та лапусики. Слухайте маму (мою) та приходьте на концерт. Люблю кожного особисто у серці!" – зазначив співак.

Фани ж зазначили, що виконавець дуже схожий на свою маму. "Ви з мамою дуже схожі", "тепер зрозуміло, в кого у Вови такий гарний гумор", "Блін, я спочатку подумав, що це ти через додаток якийсь, на кшталт фейсапп. Так схожі".

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