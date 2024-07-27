Володимир Дантес показав, як з коханою Кацуріною та її родиною привітав маму з особливим святом

Український співак Володимир Дантес розповів про свято у родині.

Сьогодні, 27 липня, його мама Марія святкує день народження. З нагоди свята вся родина зібралася разом у заміському комплексі для відпочинку. Зокрема, на іменинницю вже з самого ранку чекав сюрприз. З величезним букетом її зустріли обраниця Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна, її діти та батьки. Своєю чергою, співак також потішив маму розкішними квітами й показав це у фотоблогу.

Володимир Дантес з мамою та родиною Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"А тепер святкуємо люто мамин день народження! Мама ще спить", - з гумором написав Володимир.

Також на відпочинок родина взяла з собою чотирилапого друга Василя. Шоумен вже встиг оглянути околиці з собакою і погратися з ним поблизу водойми. Більше про їхні плани на святковий день знаменитість не став розказувати. Ймовірно, вся родина проведе відпочинок на природі та купатиметься у басейні, де Кацуріна вже сфотографувала доньку.

Володимир Дантес з мамою та родиною Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, нещодавно обраниця Володимира Дантеса, Даша Кацуріна показала, як вони привітали її сина від ексшлюбу з 3-річчям та що подарували.

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