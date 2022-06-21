Володимир Дантес показав зруйнований вщент окупантами район Харкова, у якому він виріс

Український шоумен та співак Володимир Дантес показав, на що російські окупанти перетворили його район у місті Харків, де він провів дитинство.

На своїй сторінці в Instagram Володимир Дантес розмістив кадри одного з районів Харкова, який вщент зруйнували російські війська.

Харків – рідне місто шоумена. Як зізнався Дантес, у районі, який на фото, він провів своє дитинство:

"Це місце, де я ріс! Тут я прожив до 14 років, саме у цьому районі. А потім, до 20 років, цією дорогою їздив/ходив до бабусі і бурси! Я ніколи не знайду відповіді на запитання "За що?" і до кінця життя вважатиму, що це геноцид!" – написав Володимир.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Зазначимо, раніше ведучий Андрій Бєдняков показав, як в його рідному Маріуполі, який перебуває під окупацією російських військ, місцевим видають гуманітарку. Андрій наголосив, що загарбники ставляться до місцевих, як "до собак".

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