Володимир Дантес показався біля військкомату і поділився, що пройшов ВЛК

Український співак та ведучий Володимир Дантес розповів про свій візит до військкомату.

У своєму Instagram артист поділився, що рішуче налаштований, аби оновити дані в ТЦК. Першим ділом виконавець пішов до військкомату. Співак поділився, що черги були просто шалені. Зокрема, аби впоратися зі всіма необхідними справами, Дантес провів біля військкомату вісім годин. За словами виконавця, це був ще той квест.

"Спочатку тут вісім годин. Тепер новий квест", - поділився співак.

Володимир Дантес у ТЦК / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Після військкомату, артист вирушив до лікарні, аби пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). У фотоблогу шоумен вже показував свою картку обстеження та медичного огляду. З цікавого, що дізнався Володимир Дантес, його обстежував той самий лікар-оториноларинголог, що й Wellboy.

Володимир Дантес у лікарні проходить ВЛК / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, тим часом співак Олександр Положинський раніше розповідав про свою службу в лавах ЗСУ, яку він несе від початку повномасштабної війни. Зокрема, артист зізнався, де зараз перебуває. Окрім того, виконавець розповів про військове завдання, яке отримав від свого командування.

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