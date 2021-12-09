Володимир Дантес показався після струсу мозку і розповів, що йому заборонили лікарі

Володимир Дантес показався після струсу мозку і розповів, що йому заборонили лікарі

Шоумен впав у ванній та знепритомнів.

Співак та шоумен Володимир Дантес вийшов на зв'язок з фанами після струсу мозку.

Артист повідомив, що з ним більш-менш все гаразд, однак лікарі прописали йому спокій та поки жодних активностей.

"Прописали сидіти вдома. Не можна багато дивитися телевізор, читати і слухати голосно музику. Ось прокинувся… тинявся по дому… Помив посуд. Хоча й посудомийка є. Витер стіл… сиджу", - розповів про свій день Дантес.

Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Володимир також зізнався, що все ж трохи порушив вказівки лікарів та дозволив собі трохи подивитися улюблений фільм: "Я, звісно, жорстокий порушник. Ввімкнув тихо фоном "Красуню та чудовисько", оскільки знаю напам'ять, і періодично підглядаю", - зізнався артист.

Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Окрім того, співак ще й добру справу зробив – зварив гречаний суп. "День неймовірно несеться. Я ось приготував гречаний суп з курочкою. І пішов далі лежати", - розповів Володимир.

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