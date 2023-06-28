Володимир Дантес показався зі старшим на 15 років рідним братом: "Генетично ми красені"

Український співак Володимир Дантес 28 червня святкує день народження, та не лише у виконавця свято, а й у його рідного брата Сергія.

Артисту виповнюється 35 років, водночас рідній людині, з якими у нього різниця 15 років, - 50. З нагоди свята Володимир в Instagram-stories опублікував архівні фото з Сергієм. На знімку Дантес ще був зовсім маленьким, а от його брат – доволі дорослим.

"Просто хочу нагадати, що у мого брата теж сьогодні день народження. Йому 50 років", - поділився співак.

Володимир Дантес із братом / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Дантес розповів, що він мало спілкується з рідним братом та у них не багато спільних світлин. Однак, співак вдячний Сергію, що той навчив його заробляти гроші.

"У нас мало з ним фото. Рідко бачимося, але він дав мені перші гроші, навчив заробляти, коли я нічого не вмів. І генетично ми єб*ть які красені", - зазначив виконавець.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес прокоментував, чому після 2014 року працював на російському телебаченні та яка пропозиція від керівництва стала для нього останньою краплею.

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