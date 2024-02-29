Володимир Дантес порівняв свої фото з різницею в 10 років і здивував, як змінився

Український співак та ведучий Володимир Дантес показав, як змінився за 10 років.

Зокрема, архівну світлину артиста разом із нещодавньою порівняла фотографка Мая Максімова, яка й була авторкою знімків. На першому кадрі Володимиру Дантесу було 25 років. Він позує перед камерою у чорній футболці та в шкіряній куртці.

На другому фото співаку вже 35 років. Він постає перед камерою в худі та в шапці. Зокрема, хоч знімки й були зроблені з різницею в 10 років, однак Дантес майже не змінився. Про це зазначила і сама фотографка.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Складно повірити, але обидва ці фото з різницею в 10 років робила я", - підписала кадри фотографка, а Дантес зробив репост її допису.

Нагадаємо, нещодавно архівними кадрами поділилася ведуча Леся Нікітюк. Знаменитість показала, який вигляд мала на початку своєї кар'єри. До речі, на знімках можна помітити й молодого шоумена Андрія Беднякова. Леся тоді разом з ведучим вела популярне тревел-шоу.

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