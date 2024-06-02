Володимир Дантес поскаржився на емоційний стан і зізнався, що його рятує: "Відсторонений і замкнутий"

Український співак та ведучий Володимир Дантес поділився, які зміни в собі відчув за останні місяці.

За словами виконавця, зараз у нього дуже пригнічений емоційний стан. До того ж, на думку Володимира, все це погіршується, коли оточення також напружене. Втім, Дантес все ж віднаходить свій спокій у родині та домі, де сили повертає не лише кохання, але й природа довкола.

"Відсторонений, недовірливий, замкнутий. Такий я останні місяці. Оточення напружене, запалене, втомлене. В таке дуже легко поринути. Припинити випромінювати світло, припинити йти вперед. Все що добре – пропаганда. Все що страшне – реальність. В голові, в емоційній кишені, перевірена фраза "і це мине". Але є незмінне – кохання, родина, сонце, яке пече, запах ранку, тварини, за яких ти відповідальний, і нікого окрім тебе їм не потрібно. Співучі птахи, черешня, сміх, біль, який притуплюється і робить тебе впевненішим, море, біля якого все зупиняється… дім", – написав шоумен у фотоблогу.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Натомість Володимира щиро підтримали підписники і зізналися, що час від часу також відчувають схоже.

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич у сльозах поскаржилася на погіршення стану здоров'я. Важкохвора артистка зізналася, що методи лікування стали недієвими.

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