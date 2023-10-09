Володимир Дантес потрапив у ДТП та обурився поведінкою фанатки, яка скористалася цим

Артист був у не дуже зручному становищі для фото.

Співак Володимир Дантес вийшов на зв'язок з шанувальниками та розповів неприємну історію, яка днями трапилася з ним.

У своїх Instagram-stories виконавець обурився тим, що деякі люди зовсім не мають емпатії та егоїстично ставляться до інших. Так, як поділився Дантес, вчора він потрапив у невелике ДТП в центрі столиці.

На щастя, обійшлося без серйозних ушкоджень і ніхто з учасників руху не постраждав. За словами Дантеса, його підрізав чоловік на іншому автомобілі.

"Емпатію у суспільстві десь зникла. На маленькому прикладі розкажу. Вчора я потрапив у ДТП, мене підрізало авто, я не винен у цьому. Але все нормально, нічого страшного, побились і побились. Страховка завжди класно, коли є", - розповів співак.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Але обурило у цьому інциденті виконавця інше. Як розповів Володимир, просто під час оформлення аварії до нього підійшла фанатка та попросила зробити фото.

"Але найбільше, що мене обурило - коли я оформляв ДТП, а це дуже неприємна ситуація, в цей момент до мене підходить жінка: "О, а можна з вами сфотографуватися?". А воно ж просто той момент, коли ти просто хочеш це робити!", - обурився співак.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Як зауважив виконавець, він не хвилюється за своє авто, адже зараз є речі в житті набагато страшніші за побиту машину. Дантес звернувся до своїх шанувальників бути більш співчутливими до інших.

"ДТП взагалі ні про що, я не звертаю на нього увагу, це не порівняно з тим, що відбувається нашій країні, скільки гине людей, скільки руйнується міст, міста під обстрілами. А відео, які з Ізраїлю публікуються... Це просто жах! Але проявляйте емпатію на кожному відрізку вашого життя, допомагайте одне одному", - додав Дантес.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

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