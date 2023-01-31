Володимир Дантес пояснив, чому не перекладає свої пісні українською мовою

Український співак, ведучий та комік Володимир Дантес до початку повномасштабної війни співав російською, тож у своєму арсеналі має чимало російськомовних композицій.

Утім, після вторгнення Росії чимало артистів переклали свої треки українською. Прихильники в Instagram-stories поцікавилися, чи планує Володимир теж перевипускати російськомовні пісні.

Дантес відповів, що хоче це зробити, однак у нього виникають складнощі з перекладом, а він хоче, аби пісні були милозвучними. Виконавець поцікавився, чи є серед його підписників ті, хто можуть йому з цим допомогти.

Артист поки не перекладав свої пісні українською / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"До речі, ось ніяк не можу зробити це так, щоб було красиво. У мене поки куцо виходить, може хтось допоможе?" – поцікавився Володимир.

Нагадаємо, після розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою, виконавець закрутив роман з бізнесвумен Дашею Кацуріною. Нещодавно кохана Дантеса показала, як артист знайшов спільну мову з її сином Іваном та вже листується з ним у месенджері.

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