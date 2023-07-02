Володимир Дантес приголомшив сумою, яку йому вдалося зібрати для ЗСУ у свій день народження

Співак Володимир Дантес днями відсвяткував свій 35-й день народження.

У святковий день артист попросив своїх шанувальників та друзів не дарувати йому подарунків, а краще витратити ці гроші на допомогу нашим захисникам. На своїй сторінці в Instagram Дантес відзвітував, скільки коштів вдалося зібрати та куди він їх передав. Співак закрив одразу дев'ять зборів на потреби українських військових. Загалом Володимиру вдалося зібрати майже 450 тисяч гривень.

"Це був найщасливіший день народження, бо ви подарували найкращий подарунок — 431 372 грн на ЗСУ. Ось, куди я їх передав: Аліна Михайлова - гоупро та флешки для навчання медиків - 41523 грн; збір на два авто для 127 бригади ТРО - 50000 грн; збір на два позашляховика для Другого іноземного легіону - 60000 грн; для 59 бригади: збір на антену, перехідники та кабелі - 42140 грн, та на пульт керування дроном DJI - 37924 грн; збір для 53 бригади: на резину для автівок - 50000 грн; на авто для 63 ОМБР - 67269 грн; на дрони-камікадзе для 23 ОСБ ЗСУ - 81000 грн; Наталя Гаріпова - збір на завіцефт і коломіцин - 1500 грн! Дякую! Ця допомога та закриті збори стали можливі тільки завдяки вам!" - поділився Дантес.

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