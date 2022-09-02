Володимир Дантес присвятив запальний хіт українцям, що тимчасово виїхали за кордон

Співак Володимир Дантес вирішив зробити пісню веселою, аби вона піднімала настрій тим, хто далеко від дому.

Володимир Дантес у своєму Instagram представив пісню, яка сьогодні стосується мільйонів українців, що перебувають за кордоном. Новий хіт співака отримав назву Not A Refugee ("Не біженець").

Дантес розповів, що написав пісню ще у квітні, надихнувшись історіями своїх друзів, що були вимушені виїхати з України. На думку співака, зараз багатьох громадян нашої країни об'єднує ще одне бажання - повернутися додому.

"Українці — не біженці в інших країнах, ми гості. Просто дехто поки затримався в гостинних країнах, але всі хочуть скоріше повернутися додому. Зараз занадто багато суму: в піснях і в житті. Тому я зрозумів, що пісня повинна мати життєвий сенс, показати реальність справжніх українців та українок, які попри все продовжують шукати позитив", - розповів про новий трек Дантес.

Виконавець також опублікував частину пісні у супроводі архівних відеоспогадів разом з друзями та близькими.

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