Володимир Дантес прокоментував, чи справді розійшовся з Дашею Кацуріною

Шоумен пояснив, чому публічно майже не говорить про особисте життя.
Український шоумен Володимир Дантес прокоментував, що насправді відбувається у його стосунках з бізнесвумен Дашею Кацуріною.
Нещодавно у Мережі стали ширитися чутки, що пара більше не разом, оскільки майже не згадує одне одного в соцмережах і не постить спільний контент.
Втім, у програмі "Екзамен" з Машею Єфросиніною Дантес дав чітко зрозуміти, що у них з Кацуріною все гаразд. За словами Володимира, він усвідомлено вкрай рідко говорить про особисте життя, бо вже був у публічних стосунках і нічим хорошим вони не закінчилися.
"В нас майже нема спільних фото. Нема чого фоткати. Ми зайняті. У нас мало часу одне на одного. У нас мало днів з Дашею і плюс є дві дитини. І в тебе є вибір – пожерти, поговорити, зайнятися сексом, сфоткатись. Сфоткатись вже йде до дупи, це не така важлива тема. Я був у публічних стосунках. Я не хочу знову перейти в цю історію жити заради Instagram", - прокоментував Володимир.
Відповідаючи на запитання Єфросиніної, як він ставиться до дітей Даші від іншого чоловіка Дантес наголосив, що, першою чергою, це діти його дівчини, яку він кохає. І саме так він до них ставиться:
"Це діти моєї дівчини, яку я кохаю і з якою я інколи живу, в плані фізично. Вона то в Україні, то в Польщі. І далі є вибір, як ти поводишся 3-4 дні, коли в тебе виходить побути з ними. Я вважаю, що це поводитись як мудак, якщо ти не допомагаєш жінці і щось там не робиш. Якщо ми в турі, між турами буває 2 чи 5 днів перерви, я можу змотатися… Якщо ти це не робиш, нафіга ти приїхав? Чисто фізично сексом зайнятися? Класно, але ККД мінімальне", - сказав Володимир.
Як відомо, у теперішньої дівчини Володимира Дантеса Даші Кацуріної є двоє дітей від її ексчоловіка, ресторатора Міші Кацуріна – 7-річна донька Даша та Іван, якому буде два роки.
Нагадаємо, що місяць тому ексдружина Володимира Дантеса, співачка Надя Дорофєєва вийшла заміж за ексчоловіка дівчини Дантеса Даші Кацуріної Мішу Кацуріна.
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