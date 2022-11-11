Володимир Дантес прокоментував стосунки Наді Дорофєєвої із Мішею Кацуріним: "Не люблю лицемірство"

Співак зізнався, що більше не спілкується із колишнім другом та ексдружиною.
Виконавець Володимир Дантес прокоментував романтичні стосунки колишньої дружини Наді Дорофєєвої з ресторатором Мішею Кацуріним.
Як зізнався артист, зараз він не підтримує ніяких відносин із колишнім другом, а також зазначає, що для нього роман співачки та ресторатора став справжньою несподіванкою, як і для багатьох шанувальників.
"Взагалі не спілкуюсь. Не бачу сенсу підтримувати відносини. Ми ж не проводимо час разом. Я все чекаю, коли запитають у Наді, що от закохалася, але цікаві подробиці. Мені самому цікаво, а як це відбулося? Закохалися? Ну-ну", - сказав Дантес у інтерв'ю ЖВЛ.
Співак сказав, що не любить, коли люди щось не договорюють та приховують. Володимир відверто сказав, що його ображає те, як закінчилися його стосунки із Надею.
"Я не люблю лицемірство і прихованість. Я завжди казав, що коли люди щось не договорюють це не прикольно. Мені неприємно, як все відбулося, хочу наголосити, що саме як. Я просто чекаю, коли розпочнуться якісь уточнення", - сказав Дантес.
Втім, виконавець зауважив, що їхнє розлучення із Дорофєєвою минуло спокійно і без скандалів. Перший час експодружжя підтримувало зв'язок, але зараз вони не спілкуються.
Раніше Надя Дорофєєва поділилася із шанувальниками ніжною світлиною в обіймах у Кацуріна.
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