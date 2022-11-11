Володимир Дантес прокоментував стосунки Наді Дорофєєвої із Мішею Кацуріним: "Не люблю лицемірство"

Співак зізнався, що більше не спілкується із колишнім другом та ексдружиною.

Виконавець Володимир Дантес прокоментував романтичні стосунки колишньої дружини Наді Дорофєєвої з ресторатором Мішею Кацуріним.

Як зізнався артист, зараз він не підтримує ніяких відносин із колишнім другом, а також зазначає, що для нього роман співачки та ресторатора став справжньою несподіванкою, як і для багатьох шанувальників.

"Взагалі не спілкуюсь. Не бачу сенсу підтримувати відносини. Ми ж не проводимо час разом. Я все чекаю, коли запитають у Наді, що от закохалася, але цікаві подробиці. Мені самому цікаво, а як це відбулося? Закохалися? Ну-ну", - сказав Дантес у інтерв'ю ЖВЛ.

Надя Дорофєєва, Володимир Дантес та Міша і Даша Кацуріни

Співак сказав, що не любить, коли люди щось не договорюють та приховують. Володимир відверто сказав, що його ображає те, як закінчилися його стосунки із Надею.

"Я не люблю лицемірство і прихованість. Я завжди казав, що коли люди щось не договорюють це не прикольно. Мені неприємно, як все відбулося, хочу наголосити, що саме як. Я просто чекаю, коли розпочнуться якісь уточнення", - сказав Дантес.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Втім, виконавець зауважив, що їхнє розлучення із Дорофєєвою минуло спокійно і без скандалів. Перший час експодружжя підтримувало зв'язок, але зараз вони не спілкуються.

Раніше Надя Дорофєєва поділилася із шанувальниками ніжною світлиною в обіймах у Кацуріна.

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