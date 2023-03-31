Володимир Дантес публічно заступився за ексдружину Надю Дорофєєву: "Тоді і я не топ"

Артист відреагував на слова фанатки під час шоу у Варшаві.

Гучне розлучення співочого подружжя, Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої, й досі обговорюють шанувальники.

Фани пари розділилися на два табори і сперечаються, хто ж з них вчинив правильно. Втім, Дантес проти будь-яких звинувачень в бік його колишньої.

Так, нещодавно Володимир Дантес під час шоу "Пожежа" у Варшаві з Олексієм Дурнєвим та Раміною Есхакзай відповів на запитання шанувальниці у залі, яка поцікавилася, чому співак обрав саме Дашу Кацуріну. При цьому дівчина неоднозначно висловилася в бік Дорофєєвої.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Чому ви обрали Дашу Кацуріну? Дорофєєва – явно не топ. Ні, як людина вона, напевно, така... сердечна, так?", - поцікавилася глядачка.

Таке формулювання питання викликало обурення у Дантеса, тому він заступився за колишню.

"Не кривдьте моїх колишніх. Тоді і я не топ… Що це за запитання? Ви встали обісрати все, що було в моєму житті?! Мене? Мою колишню?", - обурився артист.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Зазначимо, днями Володимир Дантес вперше висловився про пісню Наді Дорофєєвої про нові стосунки, яку для неї написав Міша Кацурін.

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