Володимир Дантес різко розніс українців, які з дітьми спілкуються російською: "Робимо знову й знову"

Український співак та ведучий Володимир Дантес обурився мовним питанням серед українців.

Зокрема, артист різко розкритикував батьків, які під час війни досі розмовляють з дітьми російською мовою. На його думку, за таких умов наступне молоде покоління зіткнеться з такими ж проблемами, як і зараз дорослі. І наголошує, що ситуація перетвориться на замкнене коло, де російському ворогові з легкістю вдасться продовжувати насаджувати свої наративи.

"Досі не розумію батьків, які розмовляють з дітьми російською тут в Україні. У мене величезне до них запитання. Можна підійти до багатьох шкіл і послухати. До дітей нуль претензій, бо це соціальний "клей". Тоді до батьків запитання. Ви дорослі, розмовляйте між собою як заманеться. Але дитині, де знадобиться ця мова? В якому світі? І найгірше, що я зрозумів, і хочу донести всім батькам, як би вам зручно-ху*чно не було, але ви зараз вирощуєте те саме покоління самих себе. Тобто ці діти будуть нами: зросійщені, думатимуть, що не все так однозначно, дивитимуться російський ютуб. Це так прикро, що ми робимо те саме знову й знову. І ніхто не може відповісти на запитання. І все починається з такого: "Тому що мої батьки розмовляли російською". А чому так? "Бо вони з Росії". Так а ми де!", - емоційно наголосив Дантес на подкасті "СучЦукрМуз".

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Сам же Дантес стверджує, що "в побуті повністю перейшов на українську", а разом з ним і кохана Даша Кацуріна. Виконавець ділиться, що спочатку йому було складно перейти з російської на українську. Проте каже, що "складно було перші два тижні, а потім перемикаєшся і у тебе ллється". Ба більше, Володимир додає, що тепер навіть жарти російською йому дуже важко відтворювати.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес відповів, чи має бронь від мобілізації. Артист розповів про візити військкомату та проходження ВЛК.

Читайте також: