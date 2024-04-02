Володимир Дантес роздягнувся просто на сцені за 50 тис. грн – відео

Український співак та ведучий Володимир Дантес роздягнувся задля благодійної мети.

Нині артист разом зі своїм товаришем і колегою, блогером Олексієм Дурнєвим перебувають у турі з гумористичним шоу. Їхня мета – назбирати якомога більше грошей на допомогу українським захисницям та захисникам. Саме тому зірки зважилися на відчайдушний крок і оголилися просто під час виступу.

Володимир Дантес і Олексій Дурнев оголилися задля донату

Так, у Сумах на сцені перед глядачами Володимир роздягнувся до спідньої білизни, залишивши футболку, а Олексій зняв футболку, продемонструвавши свій торс. До слова, співак від такого сміливого вчинку друга не міг стримати сміх. Втім попри все зіркам вдалося отримати донат у розмірі 50 тис. грн, який спрямується на потреби ЗСУ.

Володимир Дантес і Олексій Дурнев. Фото: Instagram irusia_rudenko

Варто зазначити, що шоумен Володимир Дантес часто долучається до благодійних ініціатив і також відвідує мітинги у центрі Києва задля нагадування про потребу звільнення українських захисників з російського полону.

Нагадаємо, нещодавно мультиартист MONATIK відсвяткував 38-річчя і також в оригінальний спосіб закликав допомогти українським військовим. Зокрема, запропонував зробити йому подарунок на день народження у вигляді донату бійцям "Азову".

Читайте також: